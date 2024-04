L’Inter ha scoperto il jolly La zampata di Frattesi ha il profumo di scudetto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 10 aprile 2024) di Mattia Todisco Il sogno del tricolore nel derby è rimasto intatto. Ha vinto il Milan col Lecce, ha rispostoa Udine. Un assalto vincente in pieno recupero firmato da Davide, come era successo nella prima gara dell’anno (il 6 gennaio scorso) al Meazza contro il Verona. Tra i voltidei nerazzurri, quando arriverà (i “se” stanno cominciando a scomparire ma è meglio non dirlo a chi transita tra i corridoi di Appiano) ci sarà sicuramente quello del centrocampista. Eppure il centrocampista, che in nazionale è un pilastro, di minuti ne ha raggranellati ben meno di quanto potesse immaginare ad inizio stagione. La prova di Mkhitaryan al Bluenergy Stadium fa capire una volta di più perché uno così sta più in panchina che in campo. L’armeno è il giocatore più utilizzato da Inzaghi in campionato, ne consegue che ...