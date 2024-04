Paventi | «L’Inter avvicina il derby-scudetto! Frattesi? Due urla»

(Di martedì 9 aprile 2024)è a otto punti dalla seconda stella e cominciano i calcoli per capire se davvero potrà essere nelcontro il Milan. Oltre a questo,su Sky Sport 24 traccia un profilo della stagione di. LA SPERANZA – Il gol di Davideieri al 95? contro l’Udinese mantiene aperta perla possibilità di essere campione nel. Andreaaggiunge: «Ci si sta propriondo a quella possibilità lì. Anche il risultato della gara contro il Cagliari dipende dal: se arrivasse una vittoria domenica la squadra di Simone Inzaghi si giocherebbe la prima chanceproprio nel. Che si giocherà in un giorno particolare, di lunedì, come ieri ...

L’Inter si prepara alla trasferta contro l’Udinese che, nello scorso anno, fu fatale per gli uomini di Inzaghi. Andrea Paventi , in collegamento su Sky Sport, pone l’accento su questo ... (inter-news)

Paventi ha elogiato il grande istinto di Davide Frattesi, ieri nuovamente decisivo per l’ Inter nel finale di partita a Udine. Il giornalista, in collegamento per Sky Sport 24, commenta così. NON ... (inter-news)

Paventi: «Frattesi Lui l’uomo in più di questa Inter arrembante!» - Paventi ha elogiato il grande istinto di Davide Frattesi, ieri nuovamente decisivo per l’Inter nel finale di partita a Udine. Il giornalista, in collegamento per Sky Sport 24, commenta così. NON MUORE ...informazione

Udinese-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Udinese e Inter si gioca lunedì 8 aprile alle 20.45 e sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW ...sport.sky

Paventi: «Dimarco domina la fascia! Patrimonio non solo per l’Inter» - Dimarco è il miglior laterale sinistro della Serie A 2023-2024: su questo non ci sono dubbi. Lunedì scorso in Inter-Empoli è arrivato il quinto gol in campionato – ci sono attaccanti che non ne hanno ...informazione