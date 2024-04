Super Inter! Dimarco - Frattes - Acer -i, Darmian e | lo Scudetto degli al -ri, lo Scudetto di tutti

(Di martedì 23 aprile 2024) Al traguardo tanto agognato per tutto l`anno, l`ci arriva col gruppo nella suaezza. Come quegli squadroni che dominavano le - ormai...

“Supereremo il record storico di 22,5 milioni di euro di incassi con 25 giorni di anticipo sulla finale, con i biglietti di entrambe le finali esauriti da tempo. Non è una notizia che si raggiunga un record : a eccezione degli anni del Covid, ...

Super Inter! Dimarco, Frattesi, Acerbi, Darmian e...: lo Scudetto degli altri, lo Scudetto di tutti - Al traguardo tanto agognato per tutto l`anno, l`Inter ci arriva col gruppo nella sua Interezza. Come quegli squadroni che dominavano le - ormai sempre meno - cronosquadre.calciomercato

Simone Inzaghi e l’elogio del fratello Pippo in tv: «È Super, ora lo hanno capito tutti» - Simone e Pippo Inzaghi hanno parlato a distanza negli studi di Dazn dopo i festeggiamenti in campo per lo scudetto dell’Inter. Sono legatissimi , tra di loro parole molto commoventi ...corriere

Inter, Acerbi eroe ma il web non dimentica e arrivano nuove accuse di razzismo - Acerbi ha deciso il derby che ha regalato lo scudetto all'Inter, ma il difensore continua a essere al centro delle polemiche sui social: l'ultima accusa ...sport.virgilio