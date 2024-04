Meloni oggi chiude kermesse di Fratelli d’Italia | pronta a corsa alle Europee

(Di domenica 28 aprile 2024) (Adnkronos) – Salta la presenza di Matteo Salvini a Pescara, alla chiusura della ‘tre giorni’ di Fdi affidata, 28 aprile, a Giorgia. Mentre sale l’attesa sull’annuncio della candidatura della premierelezioni, il leader della Lega fa sapere che ci sarà, ma in videocollegamento. “Impegni personali inderogabili”, tengono a precisare dallo staff del vicepremier, una precisazione che trova conferma in ambienti Fdi, mentre fonti vicine al leader della Lega si affannano a spiegare che l’assenza del responsabile del Mit, in realtà, era già cosa nota, anche se comunicata alla stampa soltanto a stretto giro dell’ora X. All’appuntamento nella centralissima Piazza Primo Maggionon mancheranno tutti gli altri leader del centrodestra, a partire dall’altro vicepremier, Antonio ...

Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di Sergio Mattarella , che discute con Giorgia Meloni e Ignazio La Russa davanti all’Altare della Patria , deponendo una corona di allora: «Vabbè dai, ... Continua a leggere>>

Arianna meloni: «Faccio da paciere a Fdi. Non mi candido, sono timida e preferisco il dietro le quinte» - Come la mano di Mario Brega, anche la sua po' esse fero e po' esse piuma. È il metodo meloni, rivendicato dalla sorella premier che si sente assediata dagli “affaristi”, da chi vuole «dare le carte».

Continua a leggere>>

Stipendi, servono 10 miliardi per il cuneo fiscale: sul tavolo Iva e tagli di spesa. Vale 100 euro in più in busta paga - L’attesa è grande. Dal vertice sul lavoro convocato per domani da Giorgia meloni, i sindacati si aspettano di capire cosa accadrà alla misura regina decisa un anno fa dal governo proprio nel giorno ...

Continua a leggere>>

I dubbi degli elettori sul militare. Salis candidata, il 60% contrario - Per un italiano su tre la vittoria del centrodestra in Basilicata non avrà effetti sul voto in Europa. FdI resta sopra il 27%, i dem superano il 20%, i 5 ...

Continua a leggere>>