Meloni oggi chiude kermesse di Fratelli d’Italia | pronta a corsa alle Europee

In casa Napoli è già partita la programmazione in vista della prossima stagione. Il Futuro di Meluso è in bilico, ed una presenza a Castel Volturno è un chiaro indizio sul suo Futuro. Aurelio De Laurentiis si è assunto le colpe per il pessimo rendimento del Napoli in questa stagione, con le sue ...

Continua a leggere>>