Fratelli d’Italia - il presidente di Leonardo e il dg della Cybersecurity nella foto di gruppo con la T-Shirt del partito in mano È bufera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 27 aprile 2024) Ha fatto il giro del web – e scatenato infinite polemiche – ladi, durante la conferenza programmatica dia Pescara, in cui si vedono il ministro Guido Crosetto e altri big delassieme aldi, Stefano Pontecorvo, e il capo dell’Agenzia per la Cybersicurezza, Bruno Frattasi. I due importanti manager hanno partecipato a un panel sulla “politica estera comune e la difesalibertà europea” e sono saliti sul palco, per la classicaopportunity, indossando una maglietta dicon sovra impresso lo slogan “L’Italia cambia l’Europa”. Una kermesse per tirare la volata di Giorgia Meloni alle europee a cui hanno preso parte anche gli ...