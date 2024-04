Federcalcio spagnola commissariata | la decisione del governo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilspagnolo ha deciso di commissariare la(Rfef) dopo l’ondata di scandali che l’ha investita. Il Consiglio Superiore dello Sport, che fa capo al Ministero dello Sport di Madrid, ha annunciato la creazione di una commissione ad hoc che si occuperà di normalizzare, supervisionare e rappresentare lafino alle prossime elezioni, previste dopo le Olimpiadi di Parigi. Il commissariamento era quasi obbligatorio dopo i ripetuti casi che hanno scosso la Rfef: prima il bacio ‘rubato’ alla calciatrice Hermoso che ha portato alle dimissioni del presidente della federazione, Luis Manuel Rubiales, poi finito sotto inchiesta per riciclaggio e corruzione per i contratti stipulati per portare la Supercoppa in Arabia Saudita e la ristrutturazione dello stadio La Cartuja di Siviglia; quindi l’indagine per sospetta ...