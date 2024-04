Federcalcio spagnola | Rocha indagato fa lo gnorri | «Chiedete a Rubiales»

(Di venerdì 12 aprile 2024) Pedro, il candidato alla presidenza della Rfef (), è passato da testimone ad imputato per il casoe gli scandali che stanno colpendo il calcio iberico. Nelle sue dichiarazioni aveva scaricato ogni responsabilità sull’ex presidente della Rfef e il suo uomo di fiducia Tomás González Cueto, un consigliere esterno.si difende in Tribunale rispondendo in modo evasivo: «E’ la vita» Relevo riporta quanto accaduto in tribunale oggi: «Non lo so» , «Non ne sono sicuro» , «E’ la vita». Pedroè stato incriminato e ha concluso la sua dichiarazione passando da testimone a. L’unico candidato ufficiale per le elezioni Rfef si è presentato senza un avvocato e ha risposto alle domande del pubblico ministero in modo evasivo. Ha ...

La commissione gerente della Federcalcio spagnola , dando seguito alle richieste arrivate da Fifa e Uefa nei giorni scorsi, ha convocato per il 6 maggio le elezioni per la presidenza . Dal 7 al 12 ...

L'ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato chiamato a deporre in tribunale il prossimo 29 aprile , in qualità di indagato nel caso di presunta corruzione all'interno della ...

Corruzione NELLA Federcalcio spagnola, indagato anche L'erede DI Rubiales - L'indagine sulla corruzione all'interno della Federcalcio spagnola sotto l'ex presidente Luis Rubiales si allarga e ora include anche il suo ...

