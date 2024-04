La Federcalcio spagnola commissariata dal governo Rischia l’esclusione da Europei e coppe

La Federcalcio spagnola sembra essersi infilata in un loop senza fine. Dopo Rubiales e gli arresti dei dirigenti, adesso anche Pedro Rocha rischia la sospensione dalla carica di presidente ad interim. Tra l’altro Rocha è candidato ad assumere il ruolo in maniera ufficiale. Tuttavia, come scrive El ...

Continua a leggere>>