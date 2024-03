Chirico | “Inter forte | ma aiutata dagli arbitri Senza aiuti non avrebbe vinto nemmeno a Napoli”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il giornalista juventino Marcellodenuncia presunti favoritismi nei confronti dell’nel campionato di Serie A. Nel corso di una stagione di successi per l’, il giornalista Marcelloha sollevato polemiche sulle prestazioni della squadra nerazzurra, sottolineando presuntini arbitrali chero contribuito al dominio della squadra allenata da Simone Inzaghi. Nel suo editoriale su ilbianconero.com,ha dichiaratomezzi termini: “L’è molto, ma è favorita. E in maniera sfacciata.” Con quindici punti di vantaggio sulla Juventus al secondo posto, l’sembra inarrestabile in Serie A. Tuttavia, ...

