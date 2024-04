Senza prima un bel dibattito - ai nimby non andranno bene nemmeno i treni a idrogeno

Milano, 19 aprile 2024 – Possibili di disagi in arrivo per i pendolari lombardi. Dalle ore 3 di lunedì 22 alle ore 2 di martedì 23 aprile le organizzazioni sindacali ORSA e Uiltrasporti hanno indetto uno Sciopero che, per l’intera giornata di lunedì , avrà ripercussioni sulla circolazione dei treni ... Continua a leggere>>

Per la giornata di giovedì, le sigle Cgil e Uil hanno proclamato uno Sciopero generale nazionale di 4 ore per tutti i settori privati e di 8 ore nei settori dell'edilizia. Escluso il comparto del trasporto aereo. I treni si fermano dalle 9 alle 13. Per i mezzi pubblici le fasce variano in ogni ...

Continua a leggere>>