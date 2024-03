Fine | vita | il centrodestra in Piemonte affossa la legge senza nemmeno ammettere la discussione

(Di venerdì 22 marzo 2024) La maggioranza diin Regioneuna proposta diregionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Ma lo faavviare lain assemblea, dichiarando di fatto la propria incompetenza a disciplinare una materia riservata al legislatore nazionale. Il Consiglio regionale ha infatti approvato con 22 voti favorevoli, 12 contrari e un astenuto la questione pregiudiziale di costituzionalità proposta dal presidente del Consiglio, il leghista Stefano Allasia. Eppure la proposta di– che aveva raccolto più di 11mila firme tra i cittadini, nonché l’adesione di diverse celebritàsi, come Luciana Littizzetto e i Subsonica – era stata ritenuta ammissibile dalla ...

l’Italia rappresenta un unicum a livello mondiale per quanto riguarda la legislazione sul fine vita . Solo nel nostro Paese, infatti, per ricorrere al suicidio medicalmente assistito è richiesto – in ... (tpi)

E’ finita non come avrebbe voluto l’avventura di Miami per Matteo Berrettini . Il tennista romano si è dovuto arrendere nuovamente ad Andy Murray che, in rimonta, l’ha sconfitto nel primo turno del ... (oasport)

Microplastiche addio! Questi scienziati hanno creato polimeri vegetali che scompaiono completamente in 7 mesi - Stiamo cercando di trovare sostituti per i materiali già esistenti e di assicurarci che si biodegradino alla Fine della loro vita utile invece di depositarsi nell’ambiente. Quando abbiamo creato per ...greenme

Sanremo 4.0, un libro racconta com'è cambiato il Festival - La Rolls Royce, l'auto di lusso britannica, richiama tutto un immaginario legato a una vita ideale, superiore ... lo show con il solo scopo di trovarvi qualcosa di divertente "al Fine di trarne dei ...ansa

Accordo Pd-M5S a Prato, la capogruppo La vita lascia il Movimento: "Grave decisione senza consultare iscritti" - Per questo, con estremo dispiacere e delusione verso un movimento politico in cui ho creduto, esco dal M5S: ormai a Fine mandato, continuerò a fare attivismo e politica fuori dalle Istituzioni, come ...gonews