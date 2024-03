Milano-Cortina 2026 | Malagò | “Non voglio nemmeno pensare ad assenza Arianna Fontana”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Non so se può scoppiare uno scandalo ma quando vedi che questa vicenda viene subito dopo le primarie americane o i disastri della guerra, certo sei a dir poco rattristato. Oggi sono tantissimi i soggetti coinvolti, c’è una grande tristezza. Al momento, fino a prova contraria, sono coinvolti personaggi del mondo dello sport e del calcio in particolare. Ma per ora non do altri giudizi”. Queste le parole del presidente del Coni, Giovanni, parlando della questione dossieraggio a margine del convegno sulla parità di genere organizzato dalla Fondazioneal Salone d’onore del Coni. “Penso, e spero assolutamente di no, è un’ipotesi che non prendo in considerazione”. Così il numero uno dello sport italiano sulla possibilità che, dopo la pronuncia del tribunale federale, si allontanino le possibilità ...