Da come mangio dipende anche come va sul palco Intervista a Edoardo Ferrario che svela dove va a mangiare a Roma

(Di sabato 27 aprile 2024) Ci ha conquistati con l’ultima gag sui camerieri e sul modo di declamare il menu nei ristoranti “moderni” (o possiamochiamarli, seguendo il suo pensiero, “fighetti”) in cui tutto diventa “nostro”, o “fatto in casa”, o a “km zero”. Così abbiamo rincorso per l’Italia, ex astro nascente della comicità italiana e ora grande attore comico molto seguito soprattutto tra i giovani, per parlare con lui di ristorazione e di cucina, di tendenze e di gusti. Insomma, abbiamo voluto capire il punto di vista di un “non addetto ai lavori” che ha però tanta passione per ilbene e buono e che nei suoi lavori spesso parla di gusto e di tendenze gastronomiche. Tanto che afferma, al telefono: «Ora sono in tournée e tutto ruota intorno alle delizie gastronomiche del nostro ...