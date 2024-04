Dove mangiare a Gubbio I migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Incastonata nel verde delle colline umbre, "la città di pietra" (ma anche "città dei matti", cosiddetta per il proverbiale spirito degli eugubini), è il perfetto punto di partenza per un viaggio nella storia e nell'arte. Di per sé è già un gioiello, tra resti romani, l'architettura medievale ben conservata, con il maestoso Palazzo dei Consoli che svetta nel cuore del centro storico, la produzione di ceramiche artigianali. Non manca inoltre una tradizione gastronomica solida, peraltro nel cuore di una regione che sta sempre più diventando meta da gourmet. Ecco glida non perdere Agriturismo Casella del Piano Trattoria. Immerso nel verde oltre ad essere agriturismo e azienda agraria, ha anche un ristorante aperto venerdì e sabato a cena, domenica a pranzo e per tutte le festività; per gruppi su prenotazione e con anticipo, aprono anche durante la settimana. La ...