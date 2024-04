Calcio a 5 | serie a2 Il ds Batocco | | Potenza Picena merita i playoff»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo il weekend pasquale riprenderà il campionato nazionale di A2 dia5, ma per la Kappabi Futsalil riposo continuerà. I giallorossi osserveranno il turno di stop e saranno spettatori di un sabato importante in quanto penultimo turno del girone B che potrebbe decidere le sortidei potentini. La neopromossa Kappabi è al 5° posto e ora dentro la post season, il team del duo Moro-Nikinha ha 5 punti di vantaggio sul Russi, però sabato rischia di ritrovarsi i romagnoli a -2. Il Russi ospiterà il Buldog Lucrezia più indietro ma a caccia di punti per essere al riparo dai playout, e inoltre l’ultimo turno sarà tostissimo perché i giallorossi riceveranno l’Olimpia Regium, seconda forza del torneo. Un match difficile per il valore degli emiliani e perché la Kappabi lo giocherà dopo 4 settimane ...