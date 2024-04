Casette Verdini in salvo Potenza Picena - un piede in Prima categoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) 00 : Giachetta; Palacios, Rossini (70’ Clemenz), Perfetti, Cerquozzi, Wahi, Vecchione, Nardacchione (62’ Prosperi), Morbidelli, Giaccaglia (85’ Micheli), Ruggeri. All.: G. Santoni.: Ripani; Donnari, Bordi, Kakuli, Menchi, Moschetta, Telloni (62’ E. Russo), V. Russo, Ulivello, Gentilucci (57’ Palmucci), Romanski (85’ Ciurlanti). All.: R. Lattanzi. Arbitro: El Mouhsini di Pesaro. Il pareggio suona come una condanna per ilche, alla luce dei risultati, ha une mezzo inmentre regala di fatto la salvezza al. L’undici di Santoni meriterebbe la vittoria ma deve fare i conti con un super Ripani e con la sfortuna. ...