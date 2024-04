Promozione gir B Appignanese - condanna playout | il Potenza Picena passa 0-1 retrocedendo direttamente

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 27 aprile 2024) Pomeriggio da psicodramma per gli uomini di mister Cantatore, che con tutte le combinazioni favorevoli dagli altri campi non riescono a strappare tre punti nel proprio per la salvezza diretta. Un autogol di Gesuelli rimanda la speranza ad unda ‘sangue arena’, concedendo una seconda vita all’Aurora Treia. Allo spareggio per non retrocedere sarà derbyssimo. APPIGNANO, 27 aprile 2024 – Il Rapagnano perde, la Cluentina anche, ma l’non sfrutta il corretto allinearsi dei pianeti e manda in fumo una salvezza diretta che avrebbe potuto concretizzarsi festante tra le mura del ‘Comunale’ di Appignano. Più di cinquanta minuti complessivi nell’arco della giornata da cardiopalma di oggi per compiere l’impresa trovando un gol, che poi Gesuelli segna ma nella sua porta. Laandata in onda oggi ...