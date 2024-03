Promozione Coppa Italia | fa festa il Moie Vallesina Finale amara per il Potenza Picena

(Di giovedì 28 marzo 2024): Giachetta; Nardacchione (30’ st Felic), Palacios, Perfetti, Nasif (39’ st Fiorito), Cerquozzi, Vecchione, Micheli (32’ st Perrella), Morbidelli (14’ st Prosperi), Giaccaglia (14’ st Avallone), Ruggeri. All.: Natali.: Barigelli; Serantoni (20’ stri), Cameruccio, Carboni (28’ st Druzhbliak), Canullo, Marini, Sassaroli (20’ st Gregorini), Mosca (36’ st Bonvini), Pieralisi (30’ st Pandolfi), Giunchetti, Costantini. All.: M. Rossi. Arbitro: Lattuga di Pesaro. Reti: 3’ e 11’ st Mosca, 39’ Sassaroli Note: presenti 700 spettatori circa. Espulsi Cerquozzi al 57’ e Vecchione al 73’ per somma di ammonizioni. Un...

No al ‘Giuliani’ di Torrette per motivi di ordine pubblico, finalmente, la Figc ha trovato una sede , grazie anche alla disponibilità della Jesi na calcio VALLESINA, 26 marzo 2024 – La finale di ... (vallesina.tv)

Doppietta di capitan Mosca e gol di Sassaroli. Partita senza storia e punteggio che poteva essere anche più rotondo per le tante occasioni create dalla squadra di Matteo Rossi JESI, 27 marzo 2024 – ... (vallesina.tv)

