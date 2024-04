Arrampicata sportiva | Fossali quarto nello speed in Coppa del Mondo a Wujiang

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Ludovicoha chiuso alposto la gara delloindel, ain Cina. Dopo aver battuto Long Cao agli ottavi e Rishat Khaibullin ai quarti di finale, l’azzurro si è arreso in semifinale al cinese Peng Wu (poi vincitore dell’oro nella finalissima con lo statunitense Samuel Watson). Nella finale per il bronzo è stato l’indonesiano Kiromal Katibin a vincere con 5.07 contro il 5.16 dell’italiano. Stop ai quarti di finale invece per il campione delMatteo Zurloni, battuto ai quarti proprio dallo stesso Katibin (4.99 a 5.02), dopo la vittoria dell’italiano agli ottavi su John Brosler. Al femminile, stop ai quarti di finale per Giulia Randi, mentre Beatrice Colli si è fermata agli ottavi. Pass per la finale conquistato da Laura Rogora nel ...