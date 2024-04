Arrampicata sportiva | Schenk e Ghisolfi eliminati in qualifica in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Filipe Stefanosi sono fermati nellezioni della tappa d’apertura delladel2024 di, specialità boulder. I due azzurri hanno concluso rispettivamente al 24mo posto (2T4Z 3 6) e in 43ma piazza (1T4Z 2 15), rimanendo fuori dalle semifinali sulla parete di Keqiao (Cina). Risultano sottotono per i nostri portacolori, dopo che ieri Camilla Moroni era riuscita a salire sul secondo gradino del podio nella prova femminile. In semifinale si è distinto il belga Hannes van Duysen, che ha primeggiato con il punteggio di 2T3Z 4 4. Alle sue spalle si è piazzato il francese Sam Avezou, che si è distinto in 2T3Z 5 6 davanti al giapponese Meichi Narasaki (2T2Z 3 3). Accedono all’atto conclusivo anche il sudcoreano Jongwon Chon ...