Arrampicata sportiva | Laura Rogora chiude al sesto posto la finale nel lead in Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024) Si è concluso il primo fine settimana della stagione dideldiin quel di Wujiang (Cina). In programma oggi c’erano le finali per quanto riguarda ilsia al maschile che al femminile. L’unica presenza italiana rimasta era quella di: l’azzurra ha concluso in sesta posizione, salendo fino a quota 34+, la stessa raggiunta dalla giapponese Oda e dalla slovena Krampl, ma l’italiana ha ottenuto un piazzamento migliore in classifica grazie alla miglior qualifica disputata. A vincere è Janja Garnbret: la slovena è stata l’unica a riuscire a raggiungere il top della parete. Seconda piazza per la cinese Luo (44+) e terza per la coreana Seo (43+). Al maschile ha vinto invece il britannico Toby Roberts con lo score di 36+, lo ...