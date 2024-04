Arrampicata sportiva | i convocati per la tappa di Wujiang di Coppa del Mondo | spazio a lead e speed

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Ladel2024 disi è aperta in quel di Keqiao (Cina) con le prime gare del boulder che hanno visto Camilla Moroni salire subito sul podio arrivando seconda e aprire alla grande questa nuova annata. In questo fine settimana si volterà però pagina e a, sempre in Cina, ci saràper l’apertura della stagione per quanto riguarda. Nelmaschile saranno protagonisti per i colori italiani Giorgio Tomatis, Marcello Bombardi, Filip Schenk e Stefano Ghisolfi. Curiosità ci sarà soprattutto per Schenk, che ha chiuso in crescendo il 2023 con un settimo posto nel boulder&agli Europei di Laval. Nelal femminile ci saranno invece Giorgia ...