Antonelli - la favola può diventare realtà Forse il debutto in Formula Uno a Imola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Tre settimane di passione per Andrea Kimi, il diciassettenne pilota bolognese che fa parte della scuderia Mercedes. Avendo solo 17 anni, Kimi – meglio ricordarlo, non è un nome d’arte, ma un’intuizione incredibile di papà Marco e mamma Veronica – potrebbe farlo solo con deroga. Ma crescono le possibilità di vederlo a bordo di una vettura diUno, in un Gran Premio diuno, prima del tempo. E siccome le storie, o meglio, le favole, hanno percorsi incredibili, è inevitabile pensare a un filo con il passato. Kimi, cresciuto in Mercedes, potrebbe esordire con la Williams. E potrebbe farlo a, in occasione del Gran Premio in programma il 19 maggio. Ecco che il futuro di Kimi avrebbe un legame stretto con il passato e assumerebbe contorni fiabeschi. Per chi non lo sapesse, Kimi, pur essendo ...