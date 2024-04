F1 - Kimi Antonelli entusiasta dopo il primo test sulla Mercedes in Austria | Esperienza incredibile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Una due-giorni da ricordare.si è potuto godere la sua primaal volante di una F1 e si fa riferimento allaW12 del 2021, vettura di grande livello con cui Lewis Hamilton era andato vicinissimo alla conquista dell’iride, ricordando l’epilogo pirotecnico del GP d’Abu Dhabi. Proprio da quella gara Yas Marina di quasi tre anni fa, non c’è un pilota italiano in griglia. In quella circostanza era presente Antonio Giovinazzi, che concluse con un ritiro la sua corsa con l’Alfa Romeo. Ecco che il Bel Paese può pensare di interrompere il digiuno con, pilota di grande talento e in evidenza nelle formule minori. Non è un caso che il giovane pilota nostrano, attualmente in F2 con la Prema, sia da tempo nell’orbita della Stella a tre punte e abbia chance di fare il suo ...