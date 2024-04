F1 | Carlos Sainz e Kimi Antonelli in ballo per il sedile Mercedes nel 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 aprile 2024) La forza dell’usato sicuro o la voglia di stupire? Insono settimane di riflessioni. Il Mondiale 2024 di F1 non sta sorridendo più di tanto alla Stella a tre punte perché quest’era delle vetture a effetto suolo sembra essere compresa poco dai tecnici di Brackley. La W15, che avrebbe dovuto rappresentare un punto di discontinuità chiaro rispetto alle ultime due stagioni, nei fatti non va. In un campionato in cui Red Bull appare di un’altra categoria e in cui il ruolo di “prima degli umani” spetta alla Ferrari, la scuderia anglo-tedesca deve comprendere i suoi problemi e trovare le soluzioni. A questo proposito, un’altra criticità sarà quella della sostituzione di Lewis Hamilton. Come è noto, il britannico lascerà il team a fine 2024, per approdare a Maranello. Unpiuttosto ambito quello di Lewis e chi sono i candidati? Stando a quanto ...