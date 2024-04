Toto Wolff esce allo scoperto su Kimi Antonelli in Formula 1 | “Lo abbiamo già deciso tanto tempo fa”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 5 aprile 2024) Nel corso del weekend del GP del Giappone della1 2024, il team principal della Mercedesha parlato pubblicamente della situazione riguardo alla ricerca del sostituto di Lewis Hamilton per il 2025: l'austriaco non ha escluso dalla lista dei possibili candidati il giovane talento italiano Andreaper il quale è stato già programmato un piano di avvicinamento alla F1 che di recente è stato intensificato. Ai papabili inoltre si aggiunge anche l'ex Ferrari Sebastian Vettel che potrebbe tornare in pista a tre anni dal ritiro.