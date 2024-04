WWE | Cody Rhodes infortunato a SmackDown? Il campione rassicura tutti

La prima serata del Draft 2024 è andata in archivio, qui trovate tutte le scelte. Il Draft può rappresentare una grande occasione per chi compie il grande salto da NXT al main Roster e uno dei nomi più attesi era sicuramente quello di Carmelo Hayes. Pur avendo concluso negativamente il suo ...

Il ritorno in Italia della WWE si avvicina e, dopo l’annuncio di qualche ora fa della trasmissione in diretta (ed in chiaro) su DMAX dell’episodio di Smackdown del 3 maggio prossimo (con il commento di Luca Franchini e Michele Posa), emergono i primi dettagli sull’evento che si terrà ...

La prossima settimana all’interno di un nuovo episodio di SmackDown andrà in scena il primo faccia a faccia tra Cody e Styles. I due firmeranno il contratto per la contesa prevista a Backlash. Tale match è di fatto un First Time Ever tra i due e avrà in palio il titolo indiscusso WWE ...

Questa notte, a SmackDown, Cody Rhodes ha conosciuto chi sarà il suo primo sfidante, con il match che si terrà a Backlash tra due settimane in Francia. Il nome del #1 contender è uscito fuori dal match tra AJ Styles e LA Knight, con i due che si sono rivisti sul ring dopo WrestleMania e dopo ...

A WrestleMania 40, nel main event della domenica sera, Cody Rhodes ha scritto la storia vincendo l’Undisputed WWE Championship, strappandolo dalle mani del Tribal Chief Roman Reigns. Nelle settimane precedenti, la rivalità tra la Bloodline e il duo formato da Cody Rhodes e Seth Rollins ha ...

