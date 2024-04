Cody Rhodes | Prima o poi… io e The Rock ci rincontreremo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Domenica 7 aprile sarà una data che i fan di wrestling non dimenticheranno mai. Di frote ad oltre 72mila persone,ha finito la sua storia laureandosi campione universale. La notteha dovuto soccombere per mano della Bloodline e di The. Lo stesso, nella seguente edizione di Raw, ha fatto intendere che quando avrà terminato i suoi impegni cinematografici… metterà nuovamente nel mirino l’American Nightmare. Lo stesso ha promesso in una recente intervista cheo poi assisteremo a questo vero e proprio “dream match”. Le sue parole “Voglio dire che ci sarà questo match. La questione è una. Saro’ un buon campione, un grande campione? Roman è stato un colosso. Basterà questo quesito ad invogliare The. Lui dice che ha reso di nuovo il wrestling cool. ...

Cody Rhodes è riuscito a concludere la propria storia scofiggendo Roman Reigns in quel di WM 40 conquistando così l’Undisputed WWE Title. In questo post Mania, Cody è apparso sia a Raw che a ... (zonawrestling)

Il main event di WrestleMania 40 tra Roman Reigns e Cody Rhodes ha preso una piega sorprendente quando The Rock ha eseguito una Rock Bottom su John Cena. Nel momento in cui l’incontro ha ... (zonawrestling)

Cody Rhodes doveva vincere già a WrestleMania 39 - Cody Rhodes avrebbe dovuto sconfiggere Roman Reigns già a WrestleMania 39, ma la WWE decise di cambiare idea all'ultimo.theshieldofwrestling

WRESTLEMANIA XL in chiaro su DMAX, due Serate con le Star della WWE® - È il più importante evento annuale della WWE® e come ogni anno promette scintille. La grande sorpresa per i fan italiani è che l’esclusivo pay-per-view “WRESTLEMANIA XL” sarà trasmesso per la prima vo ...digital-news

WWE: Cody Rhodes dopo settimane di silenzio parla di quanto successo all’inizio della Road to WrestleMania - Cody Rhodes ha finito la sua storia diventando Undisputed WWE Champion, ma la Road to WrestleMania non era iniziata nel migliore dei modi ...spaziowrestling