Volley - Trento fuori dalla Champions League 2025 anche se vince il trofeo? Il regolamento e le italiane in Europa

Milano ha sconfitto Trento per 3-1 (25-21; 18-25; 25-20; 25-21) nella gara-4 della finale per il terzo posto di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I meneghini hanno così chiuso la serie in proprio favore, hanno acquisito il piazzamento di prestigio e soprattutto si sono ...

Milano ha travolto Trento con un secco 3-0 (25-22; 25-23; 25-14) nella gara-3 della finale per il terzo posto della Superlega di Volley maschile e si porta così in vantaggio per 2-1 nella serie che mette in palio l’ultimo pass per la prossima Champions League. I meneghini sono riusciti a imporsi ...

Milano ha sconfitto Trento per 3-2 (26-24; 17-25; 25-16; 25-27; 22-20) nella gara-2 della finale per il terzo posto della Superlega di Volley maschile. La serie è così in perfetta Parità (1-1), chi riuscirà a imporsi in questo testa a testa al meglio dei cinque incontri conquisterà la ...

Conegliano e Scandicci giocheranno la Champions League 2024-2025 di Volley femminile. La compagine veneta e la formazione toscana avranno il diritto di prendere parte alla prossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. Entrambe le società sono riuscite ...

Trento ha sconfitto Milano per 3-2 (23-25; 25-18; 23-25; 25-19; 15-11) nella gara-1 della finale per il terzo posto della Superlega di Volley maschile. I dolomitici si sono imposti di fronte al proprio pubblico, dopo essere stati sotto 0-1 e 1-2 prima di dominare il tie-break. I Campioni d’Italia, ...

