Volley | Perugia e Monza qualificate alla Champions League Trento deve spareggiare E se vince la Coppa?

(Di domenica 14 aprile 2024)giocheranno la2024-2025 dimaschile. La corazzata umbra e la compagine brianzola avranno il diritto di prendere parteprossima edizione della massima competizione europea dopo aver raggiunto la finale scudetto. Sarà un grande ritorno per i Block Devils dopo l’assenza di questa stagione, mentre il sodalizio lombardo disputerà l’evento per la prima volta nella propria storia. L’Italia sarà rappresentata anche da una terza squadra e sarà lante del match per il terzo posto nei playoff trae Milano. I dolomitici partiranno con i favori del pronostico contro i meneghini e vogliono confermarsi al livello più elevato in campo continentale. Si giocherà una serie al meglio delle cinque partite, chi ne ...

Inizia il conto alla rovescia per Perugia-Monza , gara-1 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023 / 2024 di volley maschile. Gli uomini di Angelo Lorenzetti, che hanno battuto Milano in ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49: Per oggi è tutto. Da giovedì si gioca per lo scudetto tra Perugia e Monza , ripetizione della finale di Coppa Italia che ha premiato gli umbri. Grazie ... (oasport)

Perugia e Monza si affronteranno nella finale scudetto di volley maschile. I Block Devils, secondi in regular season, hanno regolato Verona e Milano durante i playoff. La compagine brianzola, ... (oasport)

Volley, Monza per la prima volta in finale scudetto - La Mint Vero Volley completa l'impresa e in gara 5 di semifinale batte i campioni italiani di Trento. Ora la sfida con Perugia ...rainews

Sarà Monza a contendere lo Scudetto alla Sir Volley Perugia - Sir Susa Vim Perugia vs Allianz MILANO, Gara 3 Semifinale Play-Off Superlega Credem Banca - Campionato italiano di Pallavolo Maschile - Volley Volleyball presso PalaBarton Perugia IT, 7 aprile 2024.umbria24

Vero Volley, è finale scudetto: sfiderà Perugia. Per Monza anche un posto in Champions - Se poi prima Maar e poi Takahashi riescono a mettere tanti punti in saccoccia allora Monza riesce ad essere davvero profondamente incisiva, guadagnandosi il remake con Perugia dell'ultima finalissima ...gazzetta