Volley - Milano batte Trento al tie-break | mancati 5 match-point! Parità nella sfida per la Champions League

(Di sabato 20 aprile 2024)ha sconfittoper 3-2 (26-24; 17-25; 25-16; 25-27; 22-20)gara-2 della finale per il terzo posto della Superlega dimaschile. La serie è così in perfetta(1-1), chi riuscirà a imporsi in questo testa a testa al meglio dei cinque incontri conquisterà la qualificazione alla prossimamentre la perdente dovrà accontentarsi della CEV Cup. I Campioni d’Italia, ancora scottati dal ko contro Monzasemifinale scudetto, si sono sempre trovati a rincorrere all’Allianz Clou e hanno perso ai vantaggi del tie-, non riuscendo a sfruttare i cinquenon consecutivi avuti a disposizione. Si tornerà in campo mercoledì 24 aprile in terra dolomitica ...