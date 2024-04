Volley | Trento batte Milano e muove il primo passo verso la Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha sconfittoper 3-2 (23-25; 25-18; 23-25; 25-19; 15-11) nella gara-1 della finale per il terzo posto della Superlega dimaschile. I dolomitici si sono imposti di fronte al proprio pubblico, dopo essere stati sotto 0-1 e 1-2 prima di dominare il tie-break. I Campioni d’Italia, ancora scottati dall’eliminazione subita per mano di Monza nella semifinale scudetto, hanno saputo rialzare la testa contro i meneghini, che avevano impensierito Perugia nell’altra semifinale per il tricolore fino a gara-4. Questo confronto al meglio delle cinque partite è di vitale importanza, perché la vincitrice si qualificherà alla prossimainsieme a Perugia e Monza, mentre la perdente dovrà accontentarsi di prendere parte alla CEV Cup (la seconda competizione europea per importanza). Si ...