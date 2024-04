Volley - Milano epocale | batte Trento e vola in Champions League! Michieletto e compagni fuori dall’Europa che conta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024)ha sconfittoper 3-1 (25-21; 18-25; 25-20; 25-21) nella gara-4 della finale per il terzo posto di Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile. I meneghini hanno così chiuso la serie in proprio favore, hanno acquisito il piazzamento di prestigio e soprattutto si sono qualificati per la prossima edizione dellainsieme a Perugia e Monza (protagoniste della sfida per lo scudetto). I dolomitici, che avevano chiuso la regular season in prima posizione, rimangono clamorosamentedalla prossima edizione della massima competizione europea. L’Itas dovrà accontentarsi del ripiego della CEV Cup, ma è clamoroso il fatto che domenica 5 maggio giocherà la finale dell’attuale edizione dellacontro i ...