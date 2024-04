Vannacci diventa un caso nella Lega - anche Giorgetti si smarca | Non è dei nostri e non lo condivido

(Di sabato 27 aprile 2024) Il più netto a prendere le distanze da Robertoè il ministro dell’Economia Giancarlo. A chi gli chiede un commento sulla candidatura del generale alle prossime Europee con il Carroccio,non usa mezzi termini. «Non è della». In un’intervista alla Stampa,ha di nuovo rivendicato la sua idea su Benito Mussolini «uno statista come Cavour e Stalin». E ha poi lanciato l’idea di creare «classi con “caratteristiche separate” che aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, equelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare». Parole che hanno scatenato durissime polemiche e prese di distanza,. Lo fa tra gli altri lo stesso ...

Il ministro Giancarlo Giorgetti è tranchant, Roberto Vannacci "non è della Lega" risponde a chi gli chiede un commento sulla candidatura del generale alle europee. Giorgetti è a Varese, nella sede della Lega per sostenere la candidatura di Isabella Tovaglieri. "Lei - invece fa notare - è una ...

vannacci e le classi separate: si indigna pure la Cei. Il caos leghista è un assist per Meloni - Anche giorgetti prende le distanze dal generale, la cui uscita "aiuta" FdI. Questa domenica dalla convention di Pescara la premier fa il suo annuncio sulle liste di giugno ...

giorgetti e Valditara disconoscono vannacci. Brutta botta per Salvini (che non va a Pescara) (di G. Bartoloni) - A maggior ragione dopo essere stato tenacemente voluto in lista da Matteo Salvini che nella tornata elettorale di giugno si gioca parecchio del proprio futuro politico. Se in primissima battuta la ...

Nel giorno delle polemiche su vannacci, Salvini dà buca a Meloni. Intervento al conferenza Fdi di Pescara solo in video - Il leader della Lega Matteo Salvini dà forfait. Diversamente da quanto annunciato e previsto, domenica non sarà in presenza a Pescara per partecipare alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia ...

