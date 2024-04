Roberto Vannacci imbarazza il centrodestra La Lega | E' un candidato indipendente Giorgetti | Non è con noi

(Di sabato 27 aprile 2024) «è unche potrà portare il proprio contributo e raccogliere voti di opinione fuori dal tradizionale bacino della. Salvini ha chiuso liste competitive, di alto valore dove, ovviamente, non mancano leghisti doc, europarlamentari uscenti ed esponenti della società civile, con un’ampia rosa di candidati. In vista delle europee l’offerta politica dellaagli...

(Adnkronos) – "Era chiaro da mesi che lo avrebbe fatto. Sarà certamente eletto e le istituzioni europee potranno godere del suo contributo di idee e valori. Sono certo che la sua presenza aiuterà elettoralmente la Lega . Una scelta win-win, come si dice. Per lui, per la Lega e per l'esercito". Con ... Continua a leggere>>

Roma, 27 aprile 2024 – Fanno clamore le frasi pronunciate dal generale Vannacci , candidato con la Lega alle europee , sui temi più disparati, da Mussolini all’aborto alle classi differenziate a scuola per i disabili. La condanna è bipartisan e fonti del Carroccio si affrettano a dire: " Vannacci ... Continua a leggere>>

ELEZIONI MONTESILVANO: D’INCECCO (lega) A FDI, “ALLEATI ABBIANO RISPETTO, NON SIAMO DA COLONIZZARE” - La lega non ha alcuna intenzione di essere terra da colonizzare. Se i partiti del centrodestra hanno da proporre programmi o candidati, lo facciano a nome proprio. Noi non abbiamo mai fatto mancare il ...

"Classi separate per i disabili". Bufera (bipartisan) sulle parole di Vannacci - L'annuncio della candidatura di Roberto Vannacci al Parlamento europeo con la lega ha fatto discutere non poco all'interno del mondo della politica in generale, anche dentro il partito guidato da ...

Vannacci propone "classi separate per disabili. Aiuterebbe i ragazzi" - Per il generale Roberto Vannacci, candidato alle Europee, "delle classi con 'caratteristiche separate' aiuterebbero i ragazzi" ...

