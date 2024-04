Vannacci | Classi per disabili separate Poi su Fb | Snaturate le mie parole Giorgetti | Non è della Lega Le critiche della Cei

Classi differenziate per disabili, Gemma (Fdi) contro Vannacci: “Discorsi che ignorano la pedagogia moderna”. “Parlare di Classi differenziate per persone con disabilità nel 2024 in Italia, significa non avere alcuna cultura pedagogica né etica”. Così l’eurodeputata Chiara Gemma, che risponde alle ...

Continua a leggere>>