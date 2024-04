Sinner stravince il derby a Madrid | 6-0 - 6-3 a Sonego

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 aprile 2024) AGI - Tutto facile per Janniknel secondo turno dell'Atp 1000 dicontro Lorenzo: il numero due del mondo si è imposto con un netto 6-0, 6-3, in un'ora e 10. Per il 22enne altoatestino e' il tredicesimoitaliano (su 13) che lo vede vittorioso nel circuito Atp, ben cinque proprio contro. Al terzo turnotrovera' uno tra il russo Pavel Kotov (numero 72 del mondo) e l'australiano Jordan Thompson (numero 33). Nulla da fare, invece, per Matteo Arnaldi cui non è bastato un grande primo set per avere ragione del russo Daniil Medvedev, numero 4 del ranking: il 23enne sanremese, 36esimo in classifica, ha dovuto cedere in tre set (2-6, 6-4, 6-4), con Lorenzo una bella amicizia fuori dal campo "Giocare contro Lori non è ...