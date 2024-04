Sinner implacabile nei derby | chi è stato l’ultimo italiano a batterlo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Continua incessante la marcia di Jannikneiitaliani a livello ATP. Nei tabelloni principali dei tornei sul circuito maggiore e degli Slam, infatti, l’altoatesino è imbattuto nei confronti con i propri connazionali. Un 13-0 che parla da solo: cinque successi su Lorenzo Sonego, due su Lorenzo Musetti, uno a testa su Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Franco Agamenone, Gianluca Mager, Stefano Travaglia e Andrea Vavassori. Allargando il campo alle qualificazioni sul circuito maggiore, però, si può scorgere anche l’ultima volta in cui un azzurro è riuscito ain una sfida tra connazionali. Accadde nel 2020, in una situazione del tutto particolare. Il circuito stava ripartendo dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19, e il Masters 1000 di Cincinnati eraspo, per ragioni ...