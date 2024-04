Panchina Milan - Giorgio Furlani allontana Pioli? La stagione non è andata come speravamo

Secondo le ultime voci di Calciomercato Giorgio Furlani vuole rinforzare la difesa del Milan: piace Diego Carlos dell’Aston Villa Mancano appena cinque partite al termine della stagione e il Milan non ha più molto per cui combattere. La squadra di Stefano Pioli è fuori da ogni coppa e non può far ...

Calciomercato Milan, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha parlato della linea del club per la prossima sessione estiva Una brutta serata a San Siro per i rossoneri. Il Milan ha perso 2-1 il derby di casa contro l’Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, con ...

Panchina Milan, Giorgio Furlani, amministratore delegato dei rossoneri, ha parlato del futuro di Pioli e della decisione di Cardinale Un’altra serata amara a San Siro. Il Milan ha perso 2-1 il derby casalingo contro l’Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi con ...

Milan, dopo l’eliminazione in Europa League, Dj Ringo si è sfogato per il fallimento e ha chiesto la testa di Pioli e Furlani La serata dello stadio Olimpico ha messo la parola fine all’avventura europea del Milan in questa stagione. Davanti ai suoi tifosi la Roma ha saputo imporsi per 2-1 e, dopo ...

In vista della prossima sessione di Calciomercato il Milan si prepara a rinforzare la difesa: l’ultima idea di Furlani è Magassa del Monaco Da una parte la squadra di Stefano Pioli è completamente concentrata sulle due sfide decisive contro Roma e Inter. Dall’altra la dirigenza del Milan sta già ...

