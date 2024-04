Milan - Dj Ringo si sfoga | vergogn - via Stefano Pioli e Giorgio Furlani

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 19 aprile 2024), dopo l’eliminazione in Europa League, Djsi èto per il fallimento e ha chiesto la testa diLa serata dello stadio Olimpico ha messo la parola fine all’avventura europea delin questa stagione. Davanti ai suoi tifosi la Roma ha saputo imporsi per 2-1 e, dopo la vittoria per 1-0 a San Siro, ha conquistato un posto in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La squadra dinon ha iniziato con la giusta concentrazione, andando sotto 2-0 dopo 22 minuti. L’occasione era arrivata poco dopo la mezz’ora, con l’espulsione di Celik, che aveva dato ai rossoneri la possibilità di giocare per oltre un’ora in superiorità numerica. Ai rossoneri però è sembrata mancare la scintilla per aggredire la partita e prendere in mano ...