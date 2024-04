Calciomercato Milan | nuova idea per la difesa | Giorgio Furlani vuole Soungoutou Magassa

Il Milan si prepara per la prossima sessione di Calciomercato e per la difesa Geoffrey Moncada vorrebbe la giovane stella del Monaco (pianetamilan)

UEFA Youth League, Milan: assenze e dubbi verso il Porto - Il Milan torna alle Final Four di UEFA Youth League. L`Under 19 rossonera ha staccato per la seconda volta consecutiva il pass per l`atto finale della massima competizione.calciomercato

Sacchi: “Pioli era uno dei tanti tattici, sta diventando uno stratega. Serve un altro saltino” - Del lavoro di Pioli e del futuro del tecnico del Milan ha parlato l'ex tecnico Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport ...fcinter1908

De Rossi “Rispettiamo il Milan ma non ci snatureremo” - ROMA (ITALPRESS) – “Quando si parla di situazione o crocevia, io tendo a non commentare non per mancare di rispetto, ma perchè a volte non sono notizie vere. Il Milan è secondo e gioca bene, ovviament ...sardiniapost