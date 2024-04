Napoli Roma - spettacolo di Geolier prima della partita

Napoli, 27 aprile 2024 - Che la partita interna contro la Roma, in programma domenica 28 aprile alle 18, non sia come le altre lo si era capito già nei giorni scorsi, con il silenzio stampa prepartita interrotto per riportare davanti a microfoni e taccuini un Francesco Calzona deluso, forse ...

Grazie alla sua Roma, Daniele De Rossi è riuscito a farsi conoscere come allenatore. Le precedenti esperienze, dopo l’addio alla Nazionale italiana, non sono state esaltanti e i gialloRossi hanno deciso di puntare su di lui per sostituire José Mourinho. De Rossi è un allenatore che mette ...

Domani sera al Maradona si gioca Napoli-Roma. A centrocampo Calzona perde Zielinski a causa di una lesione di basso grado alla gamba sinistra. Secondo Sky, dovrebbe partire titolare Cajuste al suo posto. Napoli-Roma, Ndicka potrebbe partire titolare per i giallorossi Le probabili formazioni di Sky ...

Daniele De Rossi analizza la forte rivalità tra Roma e Napoli prima della sfida del Maradona, avvertendo i suoi dell’ambiente ostile ma mostrandosi fiducioso. Alla vigilia dell’importantissimo match contro il Napoli, l’allenatore della Roma Daniele De Rossi ha voluto caricare i suoi attraverso ...

Napoli-Roma è una partita valida per la trentaquattresima a giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. Il Napoli potrebbe aver abbandonato ogni speranza di riavvicinarsi al quinto posto in seguito alla scriteriata prova di Empoli, ...

