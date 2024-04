De Rossi | Maradona campo ostile - Napoli ai livelli dell’inter Vi racconto che succedeva quando venivo con la Roma

Napoli-Roma è una partita valida per la trentaquattresima a giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni , pronostici , diretta tv e streaming . Il Napoli potrebbe aver abbandonato ogni speranza di riavvicinarsi al quinto posto in seguito alla scriteriata prova di Empoli, ... Continua a leggere>>

Parola a De Rossi in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma: l'allenatore dei gialloRossi lancia la sfida, poi un messaggio ai tifosi In vista del match di domani tra Napoli e Roma al Maradona il tecnico dei gialloRossi è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alla domande dei

