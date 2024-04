Napoli-Roma - probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024), 27 aprile 2024 - Che la partita interna contro la, in programma domenica 28 aprile alle 18, non sia come le altre lo si era capito già nei giorni scorsi, con il silenzio stampa prepartita interrotto per riportare davanti a microfoni e taccuini un Francesco Calzona deluso, forse addirittura quasi rassegnato, ma comunque desideroso di far chiudere al meglio la stagione dele, a meno di miracoli, anche la sua esperienza sulla panchina di Fuorigrotta. A tal proposito, c'è anche da fare pace con il Maradona, teatro della partita valida per la giornata 34 di Serie A: missione non semplice dopo la dura contestazione successiva alla debacle di Empoli e alle precedenti numerose frenate in stagione dei campioni d'Italia in carica, desiderosi di onorare il tricolore cucito sul petto per le residue giornate di campionato, e ...