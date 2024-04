Napoli-Roma - le probabili | Cajuste al posto dell’infortunato Zielinski Sky

(Di sabato 27 aprile 2024) Domani sera al Maradona si gioca. A centrocampo Calzona perdea causa di una lesione di basso grado alla gamba sinistra. Secondo Sky, dovrebbe partire titolareal suo, Ndicka potrebbe partire titolare per i giallorossi Leformazioni di Sky Sport:(4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka,, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.(4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño, Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Azmoun, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. Le parole di De Rossi prima della partita De Rossi: «Aaffrontiamo l’unica squadra che come ...

napoli-roma, probabili formazioni e analisi tattica. Traorè torna titolare - Probabili formazioni e analisi tattica di napoli-roma, gara valida per la 34esima giornata del campionato ... che a dispetto delle ultime scialbe performance dovrebbe comunque avere la meglio su ...

Napoli, infortunio per Zielinski: quando torna il centrocampista. I possibili tempi di recupero - Infortunio in allenamento per Piotr Zielinski: quando torna il centrocampista del Napoli Le sue condizioni e i possibili tempi di recupero ...

Il Giornale - Juve-Milan, resta il fascino della grande sfida - In palio, inoltre, punti importantissimi per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, soprattutto per i bianconeri, che si vedono tallonati da Bologna, Roma e, un po' più ...

