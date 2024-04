Napoli-Roma - Serie A | streamin - probabili formazio -i, pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 27 aprile 2024)è una partita valida per la trentaquattresima a giornata diA e si gioca domenica alle 18:00:ni,, diretta tv eg. Ilpotrebbe aver abbandonato ogni speranza di riavvicinarsi al quinto posto in seguito alla scriteriata prova di Empoli, in cui gli azzurri, oltre ad aver mancato di nuovo l’appuntamento coi tre punti, hanno incassato la seconda sconfitta nelle ultime quattro partite, trafitti da un gol del centravanti toscano Cerri (1-0). Osimhen – IlVeggente.it (Lapresse)Forse il punto più basso della disastrosa stagione degli ormai ex campioni d’Italia, neppure i lontani parenti di quelli dello scorso anno. Contestati duramente dai tifosi a fine gara, Di Lorenzo e compagni devono ora fare il ...