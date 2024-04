Jacobs - buon ritorno sui 100 | 2° al fotofinish in 10’’1 - stesso tempo ma vince Bromell

Primo successo tra i professionisti per Mikael Zijlaard che si è imposto nella mini cronometro individuale di 2.8 km sul circuito di Payerne, valida per il Prologo Giro Romandia 2024. Il corridore olandese ha preceduto per un secondo l’australiano Cameron Scott e per due secondi il francese Julian ...

17.30 E' partito anche Brandon McNulty: l'ultimo corridore nella starlist odierna. 17.29 Eccoci con Giulio Ciccone al traguardo: il suo tempo è 03'09".20. 17.28 Intanto arriva anche Simon Yates: per lui un 03'04?66. 17.27 Cameron Scott va vicinissimo al ...

Piatto forte dell’odierna giornata del campionato di serie D nel girone D è di sicuro la sfida tutta lombarda tra il Sangiuliano City e il Fanfulla. I gialloverdi, dopo non esser scesi in campo dalla Pistoiese, per le note vicissitudini dei toscani ormai esclusi dal campionato e dopo che in ...

Le parole di Noah Okafor, attaccante del Milan, dopo il pareggio sul campo del Sassuolo. Tutti i dettagli in merito Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo il pareggio sul campo del Sassuolo. VOLEVANO VINCERLA – «Sapevamo non sarebbe stato facile. Nel primo tempo non abbiamo ...

Filippo Tortu ha fatto il proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico della 4×100 ha deciso di cimentarsi sui 100 metri, distanza che non frequentava da praticamente un anno (l’ultima volta al Meeting di Savona 2023, con 10.16 e 10.17 ventoso). Il velocista brianzolo ha preso parte al Tom ...

