Prologo Giro Romandia 2024 | Zijlaard vince la prova contro il tempo

(Di martedì 23 aprile 2024) Primo successo tra i professionisti per Mikaelche si è imposto nella mini cronometro individuale di 2.8 km sul circuito di Payerne, valida per il. Il corridore olandese ha preceduto per un secondo l'australiano Cameron Scott e per due secondi il francese Julian Alanphilippe.: ORDINE D'ARRIVO E CLASSIFICA GENERALE 1-Mikael00:02:55 2-Cameron Scott +02 3-Julian Alanphilippe 4-Dorian Godon +03 5-Ivo Oliveira 6-Tim Van Dijke 7-Gianni Vermeersch 8-Nikias Arndt +o4 9-Aranburu Alex 10-Aebi Antoine