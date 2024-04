Atletica | Filippo Tortu apre con un buon tempo nei 100 in America Noah Lyles non convince

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 aprile 2024)ha fatto il proprio debutto stagionale. Il Campione Olimpico della 4×100 ha deciso di cimentarsi sui 100 metri, distanza che non frequentava da praticamente un anno (l’ultima volta al Meeting di Savona 2023, con 10.16 e 10.17 ventoso). Il velocista brianzolo ha preso parte al Tom Jones Invitational di Gainesville (Florida, USA), visto che si sta attualmente allenando negli States in avvicinamento alle World Relays, i Mondiali di staffette in programma il 4-5 maggio alle Bahamas. L’azzurro, primo italiano della storia a scendere sotto il muro dei dieci secondi (a Madrid nel 2018), ha completato la prova in 10.15 con 1,7 m/s di vento a favore. Settimo posto nella propria serie e nono nella classifica complessiva dei tempi per il 25enne, che non correva così veloce dal 28 maggio 2002 (10.14 a Trieste, ma ventoso). Prova discreta per il ...